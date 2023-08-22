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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجآت في الاستحقاق الرئاسي المقبل يكشفها رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، في تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية في معاونة الهيئة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وأهمها الاستحقاق الرئاسي.

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وأوضح حمزة، أن غرض البروتوكول الموقع مع هيئة البريد، هو الاستفادة بالبنية التحتية والانتشار الواسع لهيئة البريد ومساعدتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابا، إلى أن المتبع سابقًا أن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به، ولكن هذه المرة تحاول، وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة، من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـ"Gps".

وتابع: سيتم تقديم تيسيرات لذوي الهمم، وتوفير لجان سهل الوصول لها وتقديم استعدادات خاصة بهذه اللجان.

ولفت المستشار وليد حمزة، إلى أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.

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