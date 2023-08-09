حلمي النمنم: أتمنى وجود أكثر من مرشح قوي في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدول الإقليمية التي سعت للمصالحة مع مصر، ووسطت بعض الأطراف للحديث مع مصر حول المصالحة مع مصر ليس حبا في الدولة المصرية، ولكن لأن مصر أصبحت دولة قوية في المنطقة.

وأضاف حلمي النمنم، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أنه حينما تجد الدول الإقليمية التي كانت تسعى للتخريب عام 2013، تبحث عن المصالحة وتبحث عن التعاون مع مصر، يدل على قوة مصر، مضيفا: "دول مش بيقولوا كده حبا فينا، ولا جايين مرحبين بينا وخلاص، لا ده يدل على أن مصر دولة قوية في المنطقة في الوقت الحالي".

ما يحدث على الحدود الإقليمية خطير لأبعد درجة ممكنة

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن ما يحدث على الحدود الإقليمية خطير لأبعد درجة ممكنة، ويجب على الجميع التركيز في هذا الأمر، إذ أن أحد الدول على حدود مصر يبحثون عن تفكيكها عرقيا وإقليميا، "لازم نركز ونشوف اللي بيحصل حول مصر في الفترة دي".

أتمنى أن يكون هناك أكثر من مرشح قوي في الانتخابات الرئاسي

وأشار حلمي النمنم، إلى أنه يتمنى أن يكون هناك أكثر من مرشح قوي في الانتخابات الرئاسية، ولكن يجب على المرشحين الذين سيطرحون أنفسهم للانتخابات الرئاسية الإعلان عن البرامج التي سيعملون عليها، وما سيقدمونه للشعب المصري وفقا لبرنامج سيسير عليه.

يوجد في مصر دائما فريق سياسي يشكك ويطعن بالتزوير ويستعين بالخارج

وأكد حلمي النمنم، أنه يوجد في مصر دائما فريق سياسي يشكك ويطعن بالتزوير ويستعين بالخارج، مستشهدًا بالانتخابات في السنوات الماضية قائلا: "أحد المرشحين في الانتخابات كان دائما يخرج زيرو أصوات ليندد أن الانتخابات مزورة، وكان يتعمد ألا يعطي صوته لنفسه، حتى تم كشفه من خلال بعض الصحفيين الذين صوتوا له لكشف ألاعيبه".