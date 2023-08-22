أحمد موسى يحتفل على الهواء بالضربة القوية للدولار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر عضو رسمي في بنك التنمية التابع لتحالف البريكس، وهو يعادل صندوق النقد الدولي، منوهًا إلى أن اجتماع البريكس اليوم ضربة قوية للدولار.

وقال، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن حصة مصر في بنك التنمية نحو 2 مليار دولار، وتم دفع 240 مليون دولار، وسيتم دفع باق المبلغ على 7 أقساط.

بديل صندوق النقد

وأضاف أن بنك التنمية سيكون البديل لصندوق النقد والبنك الدولي، وفقًا لما قاله رئيسي روسيا والصين.

وأشار إلى أن هناك 23 دولة مختلفة تريد الانضمام لتحالف البريكس، ومصر من بين هذه الدول التي تريد الانضمام للتحالف، واجتماع اليوم سيكون للموافقة على انضمام عدة دول للتحالف.