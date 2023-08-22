أحمد موسى يهاجم بي بي سي: بذرة شيطانية لهدم المنطقة (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على محطة الإذاعة البريطانية، قائلا: “منذ إنشاء محطة بي بي سي الناطقة باللغة العربية وهي تعج بالأكاذيب، وهي بذرة شيطانية تمت زراعتها لمهاجمة مصر والمنطقة”.

تاربخ “بي بي سي ”مليء بالعديد من الأكاذيب لتدمير المنطقة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، إن تاربخ “بي بي سي ”مليء بالعديد من الأكاذيب لتدمير المنطقة، من خلال التقارير والأخبار التي يتم نشرها على موقع بي بي سي والمحطة الإذاعية.

وأضاف:" أنا من عشاق الراديو وكنت أستمع لمحطة بي بي سي، وكنت دائما أحل ضيفا عليها والدخول في مناظرة مع راشد الغنوشي الإخواني التونسي، مضيفًا: «كنت برفض انحيازهم وكنت باخد وقتي كاملا لأنه عاوز ياخد الرأي اللي يعجبه، ولكن أنا كنت أرفض هذا الأمر وأفرض رأيي الوطني».

وأوضح أحمد موسى: أول مكتب لـ بي بي سي تم افتتاحه في المنطقة كان في مصر عام 2003، بالتزامن مع تدمير العراق، كما أن لديهم أجندة محددة لتطبيقها والمستهدف في النهاية مصر.

وأردف أن هيئة بي بي سي البريطانية لا تعرف شيئا عن المهنية، ودائما ما تنحاز للإرهابيين، كما ان لديها تمييزا بين العاملين لديها، فهي تحاسب العاملين في جميع مكاتبها بالجنيه الأسترليني، ولكن العاملين في مصر تحاسبهم بالجنيه المصري.