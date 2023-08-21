أحمد موسى: انتظروا ضربة قوية للدولار تبدأ من الغد (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريح بنك "بريكس" بشأن التخطيط لإصدا عملة رقمية موحدة لدول المجموعة والتي تقدم لعضويتها 23 دولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"مياء اليوم الإثنين،: "هذا سيكون له تأثير كبير على العالم"، لافتا: "التعامل بعمله رقمية واحدة سيكون له تاثير على الدولار".

الاحتياطي الأساسي سيكون الذهب

وأضاف أحمد موسى: "بنك بريكس سيكون له أيضا تأثير على الذهب، لأن الاحتياطي الأساسي سيكون الذهب".

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "تابعوا الأيام الجايه الدولار وضعه إيه في العالم، من بكرا وهتكون ضربة للدولار"، موضحا: "خلاص الدول بدأت تتعامل بالعملات الوطنية بينها وبين بعضها".

