نجوم الهلال تنطفئ تحت أضواء الأجانب في سماء الرياض

سرقت صفقات نادي الهلال السعودي الأضواء في الصحافة العالمية وكذلك انتقال نجوم الدوريات الأوروبية إلى الدوري السعودي، ومنذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في منتصف الموسم الماضي، بينما بدأ أبرز نجوم العالم المجيئ للدوري السعودي.

كما كان لنادي الهلال السعودي نصيب الأسد في التعاقد مع بعض نجوم العالم أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا

صفقات الهلال في موسم 24/23



وتعاقد الهلال مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو قادماً من إشبيلية مقابل 21 مليون يورو،

كما أعلن الهلال تعاقده مع نيمار من باريس سان جيرمان حتى عام 2025، مقابل 90 مليون يورو

بينما أعلن الهلال تعاقده مع البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا قادماً من زينيت الروسي مقابل 60 مليون يورو.

وأعلن الهلال تعاقده مع سيرجي سافيتش من لاتسيو مقابل 40 مليون يورو.

كما تعاقد نادي الهلال مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

بينما انضم كاليدو كوليبالي للهلال السعودي من تشيلسي مقابل 23 مليون يورو.

ووقع الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون في صفقة انتقال دائمة مقابل 55 مليون يورو.

لاعبون رحلوا عن الهلال وأخرون ينتظرون رصاصة الرحمة، كذلك في المقابل تأثر مستقبل بعض اللاعبين الذين كانوا النجوم الأبرز للفريق السماوي، ومع قدوم الصفقات الجديدة انطفئ بريقهم ومنهم من رحل عن النادي بالاستغناء عنه

ومنهم من أصبح جليس الدكة، ومنهم من ينتظر عرض مناسب للرحيل عن الدوري السعودي

محمد العويس



حيث أعلن حارس مرمى نادي الهلال السعودي رغبته في الرحيل، بعد اتمام صفقة الدولي المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، بينما كشفت بعض وسائل الاعلام، عن نية إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال والمنتخب السعودي في المرحلة المقبلة.

موسى ماريجا



كما وضع النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق نادي الهلال، شرطًا واحدًا من أجل الموافقة على فسخ عقده

مع الزعيم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار الاستغناء عن خدماته.

بينما أشارت صحيفة “الرياضية” إلى أن ماريجا اشترط الحصول على مستحقاته المتبقية في عقده،

والبالغة 4.5 ملايين يورو، من أجل التوقيع على المخالصة المالية.

موسى ماريجا

سالم الدوسري



حيث من المتوقع أن يُستبعد سالم الدوسري من تشكيل الهلال الأساسي بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار

لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان، في صفقة كبرى جديدة لدوري روشن.

كما ترددت بعض الأنباء حول إمكانية رحيل سالم الدوسري عن صفوف الهلال في ميركاتو الصيف الحالي، بعد خسارة مكانه في التشكيل الأساسي لصالح نيمار، الذي سيقود مركز الجناح الأيسر بلا شك في المباريات المقبلة.

ياسر الشهراني



حيث سبق أن كشف المدير الفني البرتغالي، خورخي خيسوس، عن نيته الواضحة في بداية تحضيراته مع فريق الهلال.



لإيجاد لاعب في مركز الظهير الأيسر، وأن ياسر الشهراني سيكون خارج حسابته خلال الموسم الجديد 2023/2024.

كما تعاقد الهلال السعودي مع إيرتون لوكاس صاحب الـ 26 عاما، من فلامينجو البرازيلي، ليلعب أساسيا

بينما سيدخل ياسر الشهراني في عامه الـ 32 هذا الموسم، قائمة البدلاء في الهلال السعودي.