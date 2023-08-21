الكويت ومنظمة الصحة العالمية تبحثان التعاون المشترك والتأهب للطوارئ الصحية

بحث وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي خلال لقائه اليوم الاثنين مع المدير المساعد لشؤون مقاومة المضادات الحيوية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب في مختلف مجالات الصحة العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ الصحية.

وأعرب الدكتور العوضي خلال اللقاء عن تطلع دولة الكويت إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية في شتى مجالات الخدمات والرعاية الصحية والطبية وتعزيز أوجه التعاون وقدرة دولة الكويت على الاستجابة للتحديات الصحية والتخطيط المتكامل للاستجابة والتأهب بشكل أفضل للطوارئ الصحية.

ومن جانبها، أشادت "بلخي" بما تبذله الكويت من جهود لتأمين الدعم المنقذ لحياة الملايين في ظل الأزمات الإنسانية والطوارئ بصفتها شريكا وداعما لأنشطة المنظمة، مثمنة دعم الكويت للمبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة ودورها الإنساني الرائد لتوفير التدخلات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة.