الكويت تنفي تعرض أمير البلاد لوعكة صحية

أكد الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "يتمتع بصحة طيبة"، نافيا ما جرى تناوله على بعض وسائل التواصل بشأن صحته.

وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا):

لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.

الأمير بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة.

الديوان الأميري يؤكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة منه وعبر القنوات الرسمية.

والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولد في 25 يونيو 1937، وتولى منصبه الحالي أميرا للكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والشيخ نواف هو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وفي سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" المتواجد قبالة ميناء الحديدة اليمنى والمقدرة حمولته بـ 1.14 مليون برميل.

وأشادت الخارجية الكويتية - فى بيان لها اليوم السبت- بالجهود المبذولة من قبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة الدول التى أثمرت فى إنجاح هذه المهمة، لما قاموا به من جهود ساهمت فى الإسراع فى إنجاز هذه المهمة الحيوية والتى حالت دون وقوع كارثة بيئية.

وبدأت عملية سحب أكثر من مليون برميل نفط من "صافر" قبالة سواحل اليمن الذي تمزقه الحرب، لوقف التهديد الذي يشكله تسرب النفط، في أواخر يوليو، وفقاً للأمم المتحدة.

وكان تسرب النفط يهدد بكارثة بيئية كانت ستُلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش.

كما كان سيعطل الملاحة البحرية الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط.

وعند اكتمال عملية السحب هذه، ستبرز مسألة ملكية هذا النفط في ظل النزاع بين الحوثيين والحكومة الشرعية، رغم تراجع حدّة المعارك بين الطرفين.



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