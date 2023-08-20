إسبانيا .. ثاني المنتخبات المتوجة بلقبي مونديال الرجال والسيدات

حصد المنتخب الإسباني الأول لسيدات كرة القدم، لقب بطولة العالم، عقب التفوق على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أستراليا في نهائي البطولة.





جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29 عبر اللاعبة أولجا كارمونا، لتهدي منتخب بلادها لقبه الأول في منافسات مونديال السيدات.

وبذلك الانتصار أصبح المنتخب الإسباني ثاني المنتخبات الذي تمكن من الجمع بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات، بعد الماكينات الألمانية.

كانت منافسات البطولة التي بدأت 20 يوليو الماضي، قد ضمت في مرحلة المجموعات كل من:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بتواجد 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة التي أقيمت في عام 2019.