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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة تكشف معلومات مهمة حول أول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد

مواطنات يرتدين الكمامة
مواطنات يرتدين الكمامة في مترو الأنفاق

 كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا جديد، موضحًا أن الحالتين يعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة.

 

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الأنفلونزا، أو كوفيد، أو الفيروس المخلوي.

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 ولفت إلى أنه يجب اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية خصوصًا في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

 ارتداء الكمامات في المستشفيات:


 ونصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي، أو أمراض البرد، مشددًا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من  خلال الأغذية الصحية السليمة.


 وحذر من المضادات الحيوية، موضحًا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.


 وحول إمكانية تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، أوضح أنه حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى، أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية.

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