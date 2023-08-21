داليا البحيري تستقبل من رسائل دعم من نجوم الفن بعد سقوطها على المسرح

تضامن عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن في إرسال رسائل دعم للفنانة داليا البحيري بعد إعلانها عبر حسابها الخاص في "إنستجرام"، إصابتها بخلع في عظمة إبهام يدها اليمنى بعد سقوطها على المسرح خلال العرض المسرحي "سيدتي أنا".

داليا البحيري

رسائل دعم من نجوم الفن بعد سقوط داليا البحيري على المسرح

علق عدد كبير من النجوم على منشور داليا البحيري ورسائل تدعو لها بالشفاء، حيث قال مصطفى قمر: "ألف سلامة عليكي يا دودو، وغادة بتقولك سلامتك يا حبيبتي".

وكتبت أيتن عامر: "سلامتك حبيبتي"، كما علّقت إيمي سالم قائلةً: "ألف سلامة عليكي حبيبتي هتكوني أحسن قريب".

وعلّقت بدرية طلبة بقولها: "ألف سلامة حبيبتي"، فيما كتب عمرو عبدالعزيز: "ألف سلامة عليكي وربنا يشفيكي يا رب".

داليا البحيري

فيما كتب شادي شامل قائلاً: "ألف ألف سلامة يا دودووووو يا قمر"، وعلّقت بشرى بقولها "ألف سلامة"، وكتب تيام قمر قائلاً: "ألف سلامة عليكي يا دودو هتكوني أحسن قريب".

وكانت داليا البحيري قد كشفت لـ"لها" عن حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح بسبب اختلال توازنها، خلال تقديمها مسرحية "سيدتي أنا"، مما أدى إلى تمزق في وتر الإبهام وتحرك عظمة الإبهام من مكانها.

وأكدت داليا البحيري أنها بصحة جيدة لكنها لا تستطيع القيام بأي عمل بيدها، قائلة: "معرفش إيه اللي حصل فجأة اتكعبلت على المسرح ووقعت على إيدي اليمين بس قدرت أتحمّل وأكمّل العرض"، وأضافت مازحةً: "يظهر الخمس جوائز مقدروش يمنعوا الحسد، والعين كانت قوية قوي".

داليا البحيري

من ناحية اخري، يُذكر أنه يُعرض للفنانة داليا البحيري حالياً مسرحية "سيدتي أنا"، والتي يشارك فيها عدد من الفنانين، أبرزهم: نضال الشافعي وفريد النقراشي، وهي رؤية وإخراج محسن رزق.