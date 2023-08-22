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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي فى منشأة القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض 3 أشخاص  للاصابة ، في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر

كانت البداية بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي وإصابة 3 أشخاص.

انتقل  رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة إلى مكان الحادث، وتبين أنه خلال سير ميكروباص قيادة سائق 18 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 محاكمة محامي عبدالله رشدي لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية،

كما أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الثلاثاء، محاكمة محامي عبدالله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة 3 سبتمبر المقبل؛ للتحقيق والاستجواب.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبدالله رشدي.

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

كان قد أقام الدعوى المحامي هاني سامح ، وجاء بها أن محامي عبدالله رشدي ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبدالله رشدي.

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع .

يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة ألف جنيه، وطالبت الدعوى بسرعة معاقبة أحمد مهران، محامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي لارتكابه تهمة السب والقذف علنًا بحق المدعية جيهان العراقية.

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