مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضاً بما يصل الى نحو 30.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.15% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والسيف غاليري، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 23478.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و200 ألف سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية خلال تعاملاتها جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 6.6 نقاط ليبلغ مستوى 7011.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية بنحو 131.15 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية 21.9 نقطة ليبلغ مستوى 5654.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39 % من خلال تداول 54.9 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 7.3 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية 17.1 نقطة ليبلغ مستوى 7716.78 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 % من خلال تداول 76.2 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 22.9 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية 22.6 نقطة ليبلغ مستوى 5600.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 % من خلال تداول 37.6 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار كويتي.