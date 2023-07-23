قيس سعيد وبن زايد يجددان التأكيد على دفع التعاون المشترك بين البلدين

التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما، بنظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة.

وأشاد سعيد خلال اللقاء بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والإمارات، مشيرا إلى الفرص الواعدة المتوفرة لدى كلا البلدين لتطوير المزيد من الروابط التاريخية القائمة بينهما، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة، وتحلية المياه، والرعاية الصحية والتعليم، وغيرها من القطاعات.

وتطرق الجانبان خلال هذه المحادثة إلى المواضيع التي سيتم تداولها في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، كما أكدا على الحرص المشترك من أجل إعطاء دفع أقوى للتعاون التونسي الاماراتي بما يضمن المصلحة المشتركة للجانبين.