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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قيس سعيد يدعو سفراء تونس الجُدد للدفاع عن القضايا العادلة

قيس سعيد
قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، سفراء بلاده الجُدد لدى عدة دول إلى العمل على تحقيق مصالح تونس في جميع المجالات، كما دعاهم إلى التعامل بالند للند لأنهم "يمثلون دولة ذات سيادة"، حسبما أفاد "موقع موزاييك الإخباري"، مساء اليوم الجمعة.

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء مع السفراء، جرى صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج: "عليكم بالدفاع عن القضايا العادلة، فتونس تعمل من أجل نظام عالمي إنساني جديد، وهي تتألم لآلام كل مظلوم في الأرض".

حملات التشويه 

كما دعاهم "لضرورة التصدي لحملات التشويه التي تطال الدولة التونسية من دوائر الاستعمار، التي لا تقبل أبدا بوجود أي نظام وطني".

وجدد قيس التذكير بضرورة الدفاع عن الحق الفلسطيني في كل لقاء وفي كل محفل يكونون فيه، معتبرا أن لدولة فلسطين سفراءها، "لكن القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية هي حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين المسلوبة"، معربا عن أمله في أن "يحقق الشعب الفلسطيني الانتصار، وأن تقوم دولة فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشريف".

وأضاف الرئيس مخاطبا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار: "لابد أيضا من تحميل القناصلة المسؤولية الكاملة لرعاية الجالية التونسية بالخارج، لأن مهمتهم هي خدمة التونسيين بالخارج، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية، ومن لم يتحمل المسؤولية فليس جديرا بالبقاء في المنصب الذي هو فيه". 

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