سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب جماعية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات خلال جلسة، اليوم الأحد، على مكاسب جماعية في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وحافظ المؤشر على مستوى 11500 نقطة، مع انتهاء عمليات التصحيح.

الأسهم السعودية

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" فى أسواق الأسهم السعودية عند الإغلاق 50 نقطة أو 0.44% ليصل إلى 11501 نقطة.

وشهدت سوق الأسهم السعودية في نهاية جلسة اليوم تداولات بقيمة 3.7 مليار ريال عبر تداول 151.13 مليون سهم.

سجلت أسهم 105 شركات فى أسواق الأسهم السعودية ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 111 شركة من إجمالي 228 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا فى أسواق الأسهم السعودية (صناعة الورق، البحري، تكوين، بوبا العربية، دلة الصحية) بنسب تراوحت بين 7.08% إلى 4.4%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا فى أسواق الأسهم السعودية (التطويرية الغذائية، ثمار، الموارد، بحر العرب، تنمية) بنسبة تراوحت بين 9.89% إلى 4.55%.

وتصدر سهم "الباحة" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 17.2 مليون سهم، فيما تصدر سهم "أرامكو" التداولات من حيث القيمة بـ530.6 مليون ريال.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 24.03 نقطة، ليبلغ مستوى 7099.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو113 مليون سهم، عبر 6705 صفقات نقدية، بقيمة 6ر22 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 72.9 نقطة ليبلغ مستوى 5713.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.26% من خلال تداول 41.9 مليون سهم عبر 1848 صفقة نقدية بقيمة 7.2 ملايين دينار (نحو 21.9 مليون دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.76%، لتصل عند مستوى 2368.68 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2151 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام فى بورصة قطر تعاملات خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بلغ نحو 5.19 نقاط، أي ما يعادل 0.05 %، وأغلق عند مستوى 10576.82 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 140 مليونًا و567 ألفًا و243 سهمًا، بقيمة 325 مليونًا و247 ألفًا و72.890 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10623 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.