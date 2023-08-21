الأسهم اليابانية : "نيكاي" يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع فى أسواق الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

الأسهم اليابانية

وأنهى نيكاي التعاملات فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 0.37% عند 31565.64 نقطة اليوم الاثنين، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وتراجع المؤشر فى أسواق الأسهم اليابانية 3.15% الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21% هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.

وانخفض المؤشر فى أسواق الأسهم اليابانية لفترة وجيزة اليوم الاثنين، بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضا بمقدار 15 نقطة أساس لكليهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليصل الى مستوى نحو 2241.10 نقطة.

وقاد سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية فى أسواق الأسهم اليابانية الأسهم الرابحة وارتفع بنسبة 4% مما جعل قطاع المرافق ثاني أفضل القطاعات أداء على المؤشر نيكاي.

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاعي الطاقة والرعاية الصحية

الأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الاثنين، مدعومة بصعود أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية بفضل أداء قوي لسهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4%، بعدما أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وصعد مؤشر شركات الطاقة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1% مع ارتفاع أسعار النفط الخام إذ محا شح المعروض العالمي الناجم عن تراجع الصادرات من السعودية وروسيا أثر المخاوف إزاء نمو الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة .

وزاد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6% مع صعود أسهم نوفو نورديسك فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3% بعدما رفع مورغان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% في التعاملات المبكرة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو.