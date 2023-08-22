انتشرت في الساعات الأخيره أنباء تفيد برحيل النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي عن صفوف الفريق، والذي كان بقرار من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بخوض اللاعب تجربه جديده في الدوري الإسباني أو غيره من الدوريات لاكتساب المزيد من الخبرات.

اقرأ ايضًا ..

خرج عبدالصمد الزلزولي في الموسم الماضي معارًا لنادي أوساسونا والذي لعب له موسم كامل، وعاد النجم المغربي للعملاق الكتالوني وشارك في التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم الجديد، لتظهر أنباء أخرى برحيله عن الكتالوني بعدما طلب اللاعب المغربي ذلك من الجهاز الفني.

حقيقة رحيل عبدالصمد الزلزولي عن برشلونة

أكدت تقارير إسبانية أن عبدالصمد الزلزولي لم يخبر المدرب الإسباني تشافي بأنه يريد المغادرة قبل الموسم الجديد، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على فكرة استمراره ضمن صفوف الفريق، بالرغم من وجود اهتمام من أندية أخرى بالحصول على خدمات اللاعب المغربي هذا الصيف.

كان نادي ريال بيتيس يهتم بالحصول على خدمات النجم المغربي الدولي عبدالصمد الزلزولي، وكان يهتم الأخضر والأبيض بالحصول على خدمات اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن جاء قرار برشلونة والجهاز الفني بنفي أنباء الموافقة على رحيله.

ينتهي عقد عبدالصمد الزلزولي مع برشلونة في يونيو من عام 2026، ويتبقى له ثلاثة مواسم مع البلوجرانا، ولن يكون من السهل الموافقة على رحيله في الفترة الحالية بسبب صغر سن اللاعب صاحب الـ 21 عام، والذي سيكون مفيد للغاية بالنسبة للعملاق الكتالوني في المواسم المقبلة، وشارك النجم المغربي مع برشلونة في الموسم الحالي بمواجهتي الجولتين الأولى والثانية بواقع 66 دقيقة ظهر فيها اللاعب بقميص البلوجرانا.

و في سياق أخر، تواصل إدارة نادي برشلونة محاولاتها وتفكيرها خلال الفترة الحالية في استبعاد اللاعب لينجليت بجانب بعض الأسماء الأخرى من النادي لدعم الجانب الهجومي بالتعاقد مع جواو فيليكس.

يستعد نادي برشلونة في الفترة الحالية لمواجهة نادي فياريال المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 27 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحتل الكتالوني المركز السادس في الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل.