حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة لمواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز الفني الفني لنادي الوكرة القطري، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي نافباخور نامانجان الأوزبكي، والتي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد الجنوب في قطر، ضمن مواجهات الذهاب من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة لمواجهة نافباخور الأوزبكي

ويقود النجم المصري الدولي حمدي فتحي تشكيل الوكرة اليوم في مواجهة الفريق الأوزبكي، ويعاونه أحمد فاضل وجيلسون دالا ولوكاس مينديز، وجاء تشكيل الفريق مكون من:-

في حراسة المرمى عمير السيد، لوكاس مينديز وترنت ساينسبري وأحمد فاضل وحمدي فتحي ومحمد بن يطو وجيلسون دالا وأيوب عسال ومراد ناجي وحازم شحاته وأحمد عبد المقصود.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الوكرة أمام نافباخور كل من محمد البكري وسعود الخاطر وخالد شراب ورابح يحيي وابراهيم الصادق ومحمد خالد وناصر اليزيدي وخالد منير ويوسف الخطيب ونبيل عرفان.