تركيب أول جهاز CRTP للقلب بمستشفى الزقازيق العام

قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، برئاسة الدكتور سيد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور حسام عطية استشاري القلب، بإجراء قسطرة قلبية وتركيب أول جهاز CRTP للقلب، للمرة الأولى بمستشفيات الصحة.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذا الجهاز يجعل حجرات القلب تنقبض بطريقة أكثر تنظيماً وكفاءه لإعادة التزامن القلبي، مشيراً إلى أن أطباء قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، قاموا حتى الآن منذ افتتاح القسم بإجراء ١٦٨١ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، منهم ٣٨ منظم دائم، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية بالمديرية، والدكتور أحمد عبد السلام مدير المستشفي، وأساتذة واستشاري القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.