4 أسباب أجبرت الشباب على قبول عرض انتقال تمبكتي لـ الهلال

أعلن نادي الهلال التعاقد مع حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، لدعم صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 بطلب من المدرب خورخي خيسوس، يعرض التقرير التالي أسباب موافقة الشباب على انتقال لاعبه للهلال.

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أسباب موافقة الشباب على عرض الهلال لضم تمبكتي

تعاقد الهلال مع حسان تمبكتي لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية يونيو من عام 2027، ومن الأسباب التي جعلت شيخ الأندية السعودية يوافق على رحيل لاعبه هو حاجة الليوث للعامل المادي خاصة بعدما وصل عرض الهلال إلى 46 مليون ريال.

ثاني الأسباب لحاجة الشباب للدعم في عدة مراكز بالملعب ولا يملك العامل المادي للإنفاق على الصفقات، ليعلن النادي خلال الساعات القليلة الماضية رحيل سعيد الربيعي على سبيل الإعارة لمدة موسم وبعدها الموافقة على انتقال المهاجم أحمد عبده لنادي أبها في صفقة انتقال نهائي.

وكان لنادي الهلال عامل يغري الشباب بالموافقة على انتقال تمبكتي للهلال وهو تنازل أزرق الرياض عن متأخرات صفقة هتان باهبري وجوستافو كويلار والبالغه 7.5 مليون ريال،

وجود عامل أخر بموافقة الهلال على انتقال ماريجا لنادي الشباب مقابل تحمل الزعيم جزء من راتب اللاعب السنوي، حيث يحصل اللاعب سنويًا على 4 ملايين يورو، والتي لن يوافق عليها الليوث.

وأعلن نادي الشباب التعاقد مع اللاعب نواف الصعدي لاعب نادي أبها، والذي وقع لمدة 3 سنوات، لينتهي عقد صاحب الـ 21 عام في يونيو 2026.