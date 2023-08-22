عاجل
مدبولى يناقش جهود تطوير شركة "مصر للطيران" أكثر طفلة مدللة.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

4 أسباب أجبرت الشباب على قبول عرض انتقال تمبكتي لـ الهلال

حسان تمبكتي
حسان تمبكتي

أعلن نادي الهلال التعاقد مع حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، لدعم صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 بطلب من المدرب خورخي خيسوس، يعرض التقرير التالي أسباب موافقة الشباب على انتقال لاعبه للهلال.

اقرأ ايضًا ..

txt

روشتة علاج الفجوة بين أندية القمة والقاع في الدوري السعودي

txt

الأزمات وقلة التدعيم يحولان الشباب من منافس قاري لبداية مقلقه

أسباب موافقة الشباب على عرض الهلال لضم تمبكتي

تعاقد الهلال مع حسان تمبكتي لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية يونيو من عام 2027، ومن الأسباب التي جعلت شيخ الأندية السعودية يوافق على رحيل لاعبه هو حاجة الليوث للعامل المادي خاصة بعدما وصل عرض الهلال إلى 46 مليون ريال.

ثاني الأسباب لحاجة الشباب للدعم في عدة مراكز بالملعب ولا يملك العامل المادي للإنفاق على الصفقات، ليعلن النادي خلال الساعات القليلة الماضية رحيل سعيد الربيعي على سبيل الإعارة لمدة موسم وبعدها الموافقة على انتقال المهاجم أحمد عبده لنادي أبها في صفقة انتقال نهائي.

وكان لنادي الهلال عامل يغري الشباب بالموافقة على انتقال تمبكتي للهلال وهو تنازل أزرق الرياض عن متأخرات صفقة هتان باهبري وجوستافو كويلار والبالغه 7.5 مليون ريال، 

وجود عامل أخر بموافقة الهلال على انتقال ماريجا لنادي الشباب مقابل تحمل الزعيم جزء من راتب اللاعب السنوي، حيث يحصل اللاعب سنويًا على 4 ملايين يورو، والتي لن يوافق عليها الليوث.

وأعلن نادي الشباب التعاقد مع اللاعب نواف الصعدي لاعب نادي أبها، والذي وقع لمدة 3 سنوات، لينتهي عقد صاحب الـ 21 عام في يونيو 2026.