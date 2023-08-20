الأزمات وقلة التدعيم يحولان الشباب من منافس قاري لبداية مقلقه

يعاني فريق نادي الشباب السعودي منذ بداية الموسم الحالي من دوري روشن للمحترفين، وذلك بعدما خسر العديد من النقاط، فضلًا عن رحيل مجموعة من أجانب شيخ الأندية السعودية والذي كان السبب في الهبوط الكبير لمستوى الليوث بجانب قلة العامل المادي.

تحدث رئيس نادي الشباب في أكثر من ظهور عن الأزمات المادية التي يعاني منها الفريق، وحاجته للدعم بالصفقات الجديده ليكون قادر على المنافسة في الموسم الجديد من دوري روشن حيث النسخة الأكثر انتظارًا في تاريخ المسابقة.

الشباب يعاني مبكرًا في الدوري السعودي

الشباب منذ بداية الموسم الحالي تعادل بهدف لمثله أمام نادي الأخدود الصاعد من دوري يلو، وفي الجولة الثانية خسر 3-1 من نادي الوحدة، وسجل لاعبو الليوث هدف وحيد عن طريق أحمد عبده، وعن هدف الجولة الثانية فسجله مدافع نادي الوحدة عن طريق الخطأ في مرماه.

استقبلت شباك الشباب 4 أهداف بعد مرور جولتين، ويحتل المركز الـ 12 في الترتيب، على عكس بداية الموسم الماضي الذي كان فيه مرشحًا للفوز باللقب.

الشباب السعودي 2022-2023.. متصدر الدوري ومنافس قاري

حقق الانتصار في 6 مباريات على التوالي على أندية الباطن وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والرائد، تنمكن خلالها من تسجيل خلالها 15 هدف، واستقبلت شباكه هدف وحيد كان في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام نادي الفيحاء حين تفوق الليوث بهدفين لهدف.

أول تعثر للشباب في الموسم الماضي من الدوري السعودي كان أمام نادي الهلال، وانتهت المباراة بينهم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الامير فيصل بن فهد "الملز"، وكانت اول هزيمة له في الموسم الماضي بالجولة العاشرة على يد نادي الفتح وخسرها بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وصل الشباب لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي وخرج على يد نادي الدحيل 2-1، وانهى الموسم في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الهلال الثالث.

أنهى الموسم في المركز الرابع من حيث أقوى الاندية التي تمتلك خط هجوم برصيد 57 هدف سجلهم في المنافسين.

أجانب نادي الشباب في الموسم الماضي والحالي

مع بدية الموسم الماضي كان يمتلك نادي الشباب مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب تتمثل في كل من كيم سيونج جيو وإياجو سانتوس وجريجور كريشوفياك وإيفر بانيجا وسانتي مينا وآرون سالم بوبيندزا وكارلوس جونيور، وكان يقدم مستوى جيد للغاية حتى كان اللاعب أحمد عبده يظهر في قليل من المباريات.

في الموسم الحالي أحمد عبدة أصبح أساسيًا، وأصبح يمتلك الفريق هذا الموسم من اللاعبين الأجانب كيم سيونج جيو وإياجو سانتوس وإيفر بانيجا وجوستافو كويلار وكارلوس جونيور وحبيب ديالو.