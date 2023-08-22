بيرنادو سيلفا يستعد لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

أصبح بيرنادو سيلفا نجم مانشستر سيتي قريبا الاستمرار مع الفريق السماوي، بعدما بات قريبا من تجديد عقده حتى عام 2026.



كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن بيرنادو سيلفا من المتوقع أن يوقع على عقود تجديد عقده مع مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة.



وأضافت أن التوقيع كان من المفترض أن يكون في الأسبوع الجاري، وبالفعل سيكون كذلك، ويستعد سيلفا للتوقيع مع مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء على عقد جديد.



وأعطى سيلفا موافقته الشفهية على توقيع عقد جديد مع مان سيتي، وأكد اللاعب قراره بشكل رسمي للنادي حتى يونيو 2026.



وأرتبط أسم اللاعب سيلفا بالرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكن النادي الكتالوني فشل في إتمام الصفقة حتى الأن، وسط وجود أزمات اقتصادية طاردته في وقت سابق.



وقدم سيلفا مستويات مميزة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وساهم مع فريقه السماوي بتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبطولة دوري أبطال أوروبا.

