الذهب يرتفع مع ترقب اجتماع البنوك المركزية

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، ليصل فوق مستوى 1900 دولار للأونصة، مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

تحركات الأسعار:

صعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1902.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: "في الوقت الحالي، أعتقد أن أسعار الذهب تستمد الدعم بسبب التصحيح السعري للدولار واقتناص الصفقات عند هذه المستويات".

وأضاف: "لا نتوقع أن نرى تحركات كبيرة في الذهب قبل (ندوة) جاكسون هول لأن الناس ستكون في حالة ترقب. لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عامًا، لا تزال القضية الرئيسية التي لا يتحدث عنها أحد".

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة يزيد من عوائد السندات ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 23.24 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 920 دولارا، وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1264.14 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1946 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2594 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18160 جنيهًا.

وحصلت أسعار الذهب في مصر على الدعم من تراجع المعروض من الذهب في مقابل الطلب المتزايد، وذلك بسبب وقف استيراد الذهب منذ مارس 2022 وبالتالي يبقى المعروض المحلي محدود في مواجهة الطلب المرتفع ليعمل هذا على بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة على الرغم من التراجعات الكبيرة التي شاهدناها في سعر الذهب العالمي.

بينما نجد أن مبادرة واردات الذهب ساعدت على دخول 600 كيلو جرام من الذهب إلى السوق، ولكن في ظل الطلب المرتفع للسوق المصرية لم تؤثر هذه الكمية على السعر، وإن كانت ساهمت في تحقيق بعض الاستقرار وتحسين معنويات السوق.