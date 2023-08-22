سعر الذهب في الكويت اليوم 22-8-2023

ننشر سعر الذهب في الكويت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، ليسجل سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.156 دينار للجرام، بعدما اختتم تعاملات أمس عند 17.198 دينار للجرام.

أسعار الذهب اليوم في الكويت:

سعر جرام الذهب عيار 24

حقق سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 18.698 دينار، مقارنة بمستوى 18.744 دينار للجرام بتعاملات أمس الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.156 دينار للجرام، بعدما اختتم تعاملات أمس عند 17.198 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا بنحو 14.02 دينار، بما يعادل 45.56 دولار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت:

سجل سعر الجنيه الذهب صعودًا عند 130.83 دينار، بما يعادل 425.19 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت:

حقق سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت نحو 581.25 دينار، بما يعادل 1.889 دولار.

سعر كيلو الذهب في الكويت:

وصل سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت إلى 18.690 دينار، بما يعادل 60.740 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية انخفضت لتقترب من أدنى مستوياتها في 5 أشهر، اليوم الثلاثاء، بعد أن ضغطت عوائد سندات الخزانة المرتفعة على المعدن الأصفر مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبًا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1946 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2594 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18160 جنيهًا.

وحصلت أسعار الذهب في مصر على الدعم من تراجع المعروض من الذهب في مقابل الطلب المتزايد، وذلك بسبب وقف استيراد الذهب منذ مارس 2022 وبالتالي يبقى المعروض المحلي محدود في مواجهة الطلب المرتفع ليعمل هذا على بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة على الرغم من التراجعات الكبيرة التي شاهدناها في سعر الذهب العالمي.

بينما نجد أن مبادرة واردات الذهب ساعدت على دخول 600 كيلو جرام من الذهب إلى السوق، ولكن في ظل الطلب المرتفع للسوق المصرية لم تؤثر هذه الكمية على السعر، وإن كانت ساهمت في تحقيق بعض الاستقرار وتحسين معنويات السوق.