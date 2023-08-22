عاجل
طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في مصر أعراض المتحور الجديد لكورونا EG.5 بعد ظهوره في مصر
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار الذهب في السعودية، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، داخل أسواق الصاغة والمحلات المختلفة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 199.91 ريال.

txt

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023

txt

انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية اليوم 22-8-2023

 

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 228.46 ريال.

 

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 209.42 ريال.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 199.91 ريال.

 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 171.35 ريال.

 

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 133.27 ريال.

 سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 1566 ريالا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

وحصلت أسعار الذهب في مصر على الدعم من تراجع المعروض من الذهب في مقابل الطلب المتزايد، وذلك بسبب وقف استيراد الذهب منذ مارس 2022 وبالتالي يبقى المعروض المحلي محدود في مواجهة الطلب المرتفع ليعمل هذا على بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة على الرغم من التراجعات الكبيرة التي شادناها في سعر الذهب العالمي. 

بينما نجد أن مبادرة واردات الذهب ساعدت على دخول 600 كيلو جرام من الذهب إلى السوق، ولكن في ظل الطلب المرتفع للسوق المصري لم تؤثر هذه الكمية على السعر، وإن كانت ساهمت في تحقيق بعض الاستقرار وتحسين معنويات السوق.

 

سعر الذهب عالميا

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية هذا الأسبوع ترقباً لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1892.88 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1921.70 دولار.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائداً.

 

مواد متعلقة

مباحثات مصرية صينية لزيادة الاستثمارات المختلفة

20 جنيهًا زيادة.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أسعار العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

عيار 21 يسجل إرتفاعًا جديدًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمنيا