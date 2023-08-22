سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب في السعودية، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، داخل أسواق الصاغة والمحلات المختلفة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 199.91 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 228.46 ريال.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 209.42 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 199.91 ريال.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 171.35 ريال.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 133.27 ريال.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 1566 ريالا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

وحصلت أسعار الذهب في مصر على الدعم من تراجع المعروض من الذهب في مقابل الطلب المتزايد، وذلك بسبب وقف استيراد الذهب منذ مارس 2022 وبالتالي يبقى المعروض المحلي محدود في مواجهة الطلب المرتفع ليعمل هذا على بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة على الرغم من التراجعات الكبيرة التي شادناها في سعر الذهب العالمي.

بينما نجد أن مبادرة واردات الذهب ساعدت على دخول 600 كيلو جرام من الذهب إلى السوق، ولكن في ظل الطلب المرتفع للسوق المصري لم تؤثر هذه الكمية على السعر، وإن كانت ساهمت في تحقيق بعض الاستقرار وتحسين معنويات السوق.

سعر الذهب عالميا

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية هذا الأسبوع ترقباً لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1892.88 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1921.70 دولار.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائداً.