تعليم قوص فى قنا تكرم اوائل الشهادات العامة

أقامت إدارة قوص التعليمية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حفلا فنيا بقاعة كليوباترا بقوص جنوب محافظة قنا، نظمه توجيه التربية الاجتماعية كرم من خلال اوائل الشهادات العامة والأنشطة التربوية وعمال النظافة المتميزين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

حضر الحفل طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، وفراج الوحش وهبه الفولى نائبين عن الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتور محمد خلف وكيل إدارة قوص التعليمية السابق وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية بتعليم قنا .

من جانبه اكد طارق نور الدين مدير عام تعليم قوص ان احتفالية اليوم التى اقامتها الادارة عن تقدير متواضع للنجاح الذى حققه طلاب ومعلمى قوص لتنافسهم وتصدرهم عدة مراكز سواء على مستوى الجمهورية أو المديرية، حيث تم تكريم الطلاب الاوائل بالشهادات العامة ٢٠طالب وطالبة، كما تم تكريم ١٨ فائز علي مستوي الجمهورية في المسابقات المختلفة بالاضافة الى ٢٣ فائز بمسابقات التربية الاجتماعية بالمديرية .

كما اشادت هبه الفولى نائب رئيس مركز ومدينة قوص خلال كلمتها بالدور الرائد الذى تقوم به إدارة تعليم قوص بقيادة المهنى النشيط طارق نور الدين مدير عام الإدارة وفريق عمله الرائع من خلال المشاركة فى عدة أنشطة تربوية تصدرت نتائجها على مستوى الجمهورية ومحافظة قنا، وفى نهاية الحفل كرمت هبه الفولى و طارق نور الدين مدير عام إدارة ٤ عمال نظافة من مرفق نظافة مجلس ومدينة قوص تميزوا وتفانوا فى العمل بمحافظة مادية وشهادات تقدير.