إنفوجراف.. تفاصيل وثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية

يبحث الكثير من المصريين بالخارج، عن تفاصيل وثيقة معاش بكرة الدولارية التي أطلقتها وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية للمغتربين، حبث تسعى الدولة المصرية إلي توفير الحماية التأمينية للأزمة للمواطنين والمصريين فى الخارج وعليه قدمت الدولة أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج من أجل الحصول على معاش إضافي مناسب.

وتعد وثيقة معاش المصريين بالدولار، برنامج تأميني متكامل ليس ذلك فقط بل يحصل صاحب وثيقة التأمين علي الكثير من المميزات الخاصة بالاستثمار والادخار التراكمي.

وإليكم إنفوجراف عن تفاصيل وثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية

يتاح شراء تلك الوثيقة بالدولار للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 59 عامًا

الحدّ الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الوثيقة 500 دولار كقسط وحيد

يمكن دفع أقساط إضافية بحدّ أدنى 50 دولارا للمرة الواحدة

تبلغ قيمة الحدّ الأقصى لشراء الوثيقة 10 آلاف دولار

يتم شراؤها الكترونيًا من دون إجراء كشف طبي

“كيفية صرف المعاش”

إما دفعة واحدة

أو من خلال معاش شهري ثابت يُصرف لمدة 10 أو 15 عامًا

جارٍ إعداد الإنفو..

ويتم طرح وثيقة معاش بكره بالدولار للعملاء الذي لديهم ارصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية، كما أن الوثيق تصدر بقسط وحيد ولا يتم الغاء الوثيقة او تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط اضافية، مع فرصة الحصول علي جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال اجراء سحب نصف سنوي.