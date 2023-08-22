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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بقليوب

حادث تصادم ..إرشيفية
حادث تصادم ..إرشيفية

لقي شخص مصرعه  وإصابة إثنين آخرين، علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبرى قليوب، اتجاه بنها، حيث انقلاب سيارة ربع نقل، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتخطيها الجهة المقابلة للطريق.

 

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مصرع شخص وإصابة 2آخرين..علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بقليوب

و جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.
وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن المتوفى عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين الآخرين، والتحفظ على السيارة وانتداب المهندس الفني لفحص التلفيات بالسيارة.


وكانت البداية بتلقي  اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبري قليوب، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة إثنين أخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبرى قليوب، اتجاه بنها، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتخطيها الجهة المقابلة للطريق، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 كما نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.
وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية. 


بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة وجري تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما  ضبط الدراجة النارية المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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