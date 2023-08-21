إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين بين سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكى علي طريق بلبيس الزقازيق بنطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سوزوكى على طريق بلبيس الزقازيق

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سوزوكى، على طريق بلبيس الزقازيق، بنطاق مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.