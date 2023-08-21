مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات زائدة بكفر الزيات

عثر أهالى قرية كفور بلشاى ، مركز كفر الزيات ، بمحافظة الغربية على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ملقاه وسط الأراضى الزراعية ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها

كانت الأجهزة الأمنية بكفرالزيات، قد تلقت إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات وتبين وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر بدون إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وبتكثيف التحريات وتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، بسبب تعاطي الفتاة جرعة زائدة من المواد المخدرة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت لنيابة العاملة لمباشرة التحقيق