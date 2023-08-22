تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. المستندات المطلوبة وخطوات التقديم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، عن الأسعار والمستندات المطلوبة للتقديم، وذلك بعد ظهور تنسيق الجامعات الأهلية.

وبعد إعلان فتح باب التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2024، يتعين على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإتباع الخطوات المطلوبة

خطوات كتابة تنسيق الجامعات الأهلية 2023

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي من خلال https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

اختيار أيقونة تسجيل رغبات الجامعات الأهلية.

اختيار نوعية الثانوية العامة المتخرج فيها الطالب.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

يتأكد الطالب من صحة البيانات الأساسية المكتوبة.

كتابة رغبات تنسيق الجامعات الأهلية الحكومية وفقًا لتخصص الطالب ورغبته.

ينبغي على الطالب كتابة 10 رغبات على الأقل حتى يقبل الموقع تسجيل الرغبات.

عدد الجامعات الأهلية

ويبلغ عدد الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة وهي "العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية".

المستندات المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية 2023

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

الحد الأدنى بتنسيق الجامعات الأهلية 2023

الطب 80٪

طب الأسنان 78٪

العلاج الطبيعي 76٪

الصيدلة 72٪

الطب البيطري 68٪

الهندسة 68٪

علوم الحاسب 62٪

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية 55 %

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية 55 %

العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية 55%.