بعثة المنتخب الروماني في ضيافة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو

استقبل شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بعثة المنتخب الروماني التي تقوم بزيارة إلى مصر.

ورحب شريف مصطفى ببعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو وقام باصطحابهم في جولة سياحية إلى معالم جمهورية مصر العربية وسط انبهار الحضور بالحضارة المصرية القديمة.

وقال إن وجود بعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو أمر يدعو إلى الفخر خاصة بعد الاتفاق على عدد من الأمور التنظيمية بين الجانبين مما يسهم في زيادة التطور الذي يشهده صفوف منتخب الفراعنة في الوقت الحالي.

وخلال الجولة السياحية تحدث رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو عن عمق العلاقة بين مصر ورومانيا في المجال الرياضي متمنيا لهم قضاء وقت ممتع داخل جمهورية مصر العربية.

الوفد الروماني يقدم الشكر والتحية إلى شريف مصطفى

وقدم الوفد الروماني الشكر والتحية إلى شريف مصطفى بعد حفاوة الاستقبال التي وجودها من الجانب المصري مؤكدين أن ذلك ليس بالغريب على الشعب المصري المضياف بطبعه، متمنين أن تتكرر تلك الزيارة في القريب العاجل من أجل التمتع بالأجواء السياحية الرائعة فضلا عن عقد لقاء مع المنتخب المصري للووشو كونغ فو الذي أصبح قوة لا يستهان بها ضمن الدول الإفريقية في مجال الووشو كونغ فو ووصل إلى صدارة الترتيب على صعيد القارة السمراء.استقبل شريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الإتحاد الدولى للووشو كونغ فو بعثة المنتخب الرومانى التي تقوم بزيارة إلى مصر.