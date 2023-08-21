ضبط صاحب كافتيريا وزوجته تعدوا على ممرضة

القى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية القبض على صاحب كافتيريا وزوجته متهمين بالتعدي على ممرضة و"قضمها" في يدها، مما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح وذلك خلال تواجدهما لتلقي العلاج بالمستشفى وظنهما تقاعس الممرضة عن العمل.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بحدوث مشاجرة داخل مستشفى أجا المركزي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة "أميرة.م.ح"، 23 عامًا ممرضة بالمستشفى ومقيمة قرية جراح، وطرف ثاني "فؤاد.م.ف.ا"، 32 عامًا، صاحب كافتيريا، وزوجته "شيماء.م.أ.أ"، 26 عامًا، ربة منزل ويقيمان بندر أجا.

وبسؤال الممرضة قررت أنها حال تواجد الطرف الثاني بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على زوجته "الطرف الثالث" حدثت بينهما مشادة كلامية لظنهما تقاعسها عن تقديم الرعاية الطبية لها، قاما على أثرها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وإصابتها بكدمات متفرقة في الجسم، وقيام الطرف الثالث بـ"قضم"ذراعها اليمنى وإحداث إصابة بها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.