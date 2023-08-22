نظم المعمل المركزى للتصميم والتحليل الإحصائي التابع لمركز البحوث الزراعية برنامج تدريبي عن التقييم الاقتصادي والبيئي للمشروعات الزراعية .



قالت الدكتورة هبة فهمي مدير المعمل أن هذه الدورة تتناول موضوعات عدة الميزانية المحصولية ومراحل الإنتاج والتكاليف وتقييم التجارب الزراعية ومعايير التقييم الاقتصادي والمتابعة والتقييم للمشروعات.

وأضافت مدير المعمل أن أهداف الدورة تتناول بشكل رئيسي تعريف المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للتقييم الاقتصادي والبيئي للتجارب والمشروعات الزراعية الصغيرة وتتناول الأسس العلمية الصحيحة للتطبيق والعمل علي تحليل نتائجها ومدلولها العلمي.

كما تهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف بمفهوم وأهمية مكونات دراسات التقييم البيئي وتحديد الأثر البيئي للتجارب والمشروعات الصغيرة على البيئة الزراعية وكيفية إعدادها ومراحل تكوينها والتي تؤدي في النهاية الي تطوير البحوث الزراعية خاصة فيما يتعلق بتقييم التجارب الزراعية بهذا يتحقق الهدف الاسمي وهو تدريب الباحثين علي كيفية إجراء التقييم الاقتصادي والبيئي للتجارب والمشروعات الزراعية الصغيرة ويتناول البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بمفهوم التقييم الاقتصادي وأهميته وأنواعه وتعريف المشاركين بالصفات والمهارات التي يتحلي بها التقييم الاقتصادي والبيئي وإكساب المشاركين مهارة تقييم الأثر البيئى وأضافت مدير المعمل أن الفئات المستهدفة هي الباحثين والمحللين الاقتصاديين في الجهات البحثية والباحثين الزراعيين في مجالات علوم المحاصيل الحقلية والبيئية.