متحدي الإعاقة بالبحيرة ثاني أفريقيا للكاراتية ويتأهلون لكأس العالم

حصل الطالب زياد عماد حمدى ابن مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور ،على الميدالية الفضية والمركز الثانى على مستوى القارة،فى البطولة الأفريقية للكاراتية التى تم تنظيمها بدولة المغرب ، وصعد اللاعب للمشاركة في بطولة العالم للكاراتية والتى ستقام بالمجر 21 اكتوبر القادم.

كما حصلت اللاعبة إسراء محمد أبو زيد – خريجة مدرسة التربية الفكرية بمركز بدر ،على المركز الثانى بنفس البطولة , و الميدالية الفضية فى الكاراتيه للإعاقة الذهنية وتصعيدها للمشاركة أيضا في بطولة العالم للكاراتيه بالمجر .

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،بالفوز الكبير ،فى إطار الدعم الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وكذا جهود محافظة البحيرة التى لا تألوا جهداً فى دعم ذوي الهمم وإتخاذ خطوات جادة لدمجهم بالمجتمع، وتقديم كافه أوجه الدعم لهم لممارسة الأنشطة الرياضيه المختلفة.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، إلى أن ما حققه كل من اللاعبين ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة الذين يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي لتحقيق الاحلام ورفع علم مصر عالياً.

وأكد على الدور الكبير الذى تقوم به إدارة ومدارس التربية الخاصة بالبحيرة والتى تعمل جنبا الى جنب مع كافة أجهزة المحافظة, لرعاية أبنائنا من ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.