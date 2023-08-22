ختام فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بمدينة العلمين الجديدة

ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بتنظيم pacer Egypt بالتعاون مع الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة وسط حضور جماهيري مميز.



وشهدت فعاليات اليوم من بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات سباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العلمين بمشاركة العديد من سيارات الدفع الرباعي ومجموعات من الفرق الخاصة بالراليات .

كما تضمنت فعاليات البطولة منافسات فئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر بطوله الدراج ريس لأول مره في مصر، وفي اليوم الاخير منطقه الارينا بمدينه العلمين السباق الاكبر لفئه tewn drift بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية مميزة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمختلف الفعاليات التى يتضمنها مهرجان العالم علمين، والإقبال الكبير من قبل المواطنين والسياح على المشاركة فى تلك الفعاليات، إضافة إلى تنوع الأنشطة والبرامج الرياضية التى تشهد تنافساً قوياً بين جميع المشاركين فى أجواء مميزة.

لفت الوزير إلى انتشار رياضة سباق السيارات والتى تجد إقبالا كبيرا من الممارسين من جهة، وحرص الجماهير على مشاهدة منافساتها من جهة أخرى، مشيرا أن الوزراة تعمل على نشر تلك الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

حضر الفعاليات احمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة أعضاء الادارة، ومحمد سلام المدير التنفيذي للبطولة، ويوسف الداش مدير سباق الرالي.

كما شارك في فاعليات البطوله العديد من المهتمين برياضة المحركات وشهدت البطوله مشاركه فريق mega team وفريق October Tuners وفريق sky sport وحرصو على الظهور بالشكل المشرف في الترويج لبطوله مصر لرياضة المحركات.