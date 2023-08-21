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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، مبادرة "عاملة شغل"، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية شركة بيبسيكو وكبري الشركات في السوق المصري.

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الشباب والرياضة تُطلق المُلتقي الثاني من "حديث الشباب العربي لبناء الوعي"

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لجنة استرشادية لتسيير شئون نادي الزمالك لأقرب جمعية عمومية

متاح التقديم للفتيات خريجات كليات" تجارة - هندسة - علوم الكمبيوتر"،   كما يمكن للطالبات حضور اللقاء التعريفي بمشروع "عاملة شغل" الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق22 أغسطس الجاري ،بالمعهد العالي للهندسة بسموحة الإسكندرية .

يتضمن البرنامج تدريب مكثف عن آليات سوق العمل والمبيعات والتوريدات ،بالإضافة الى تنفيذ ملتقى للتوظيف في نهاية التدريب مع كبري الشركات الراعية للحدث .

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