الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، مبادرة "عاملة شغل"، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية شركة بيبسيكو وكبري الشركات في السوق المصري.

متاح التقديم للفتيات خريجات كليات" تجارة - هندسة - علوم الكمبيوتر"، كما يمكن للطالبات حضور اللقاء التعريفي بمشروع "عاملة شغل" الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق22 أغسطس الجاري ،بالمعهد العالي للهندسة بسموحة الإسكندرية .

يتضمن البرنامج تدريب مكثف عن آليات سوق العمل والمبيعات والتوريدات ،بالإضافة الى تنفيذ ملتقى للتوظيف في نهاية التدريب مع كبري الشركات الراعية للحدث .