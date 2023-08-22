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أمطار ورمال وأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. يبحث الكثير من الطلالب عبر" جوجل" عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، يأتي ذلك عقب كشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، حيث أنه كان تقرر فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد من الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة 5 أيام.

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ضوابط تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات 2023 برقم الجلوس

 تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن للطلاب الحصول علي رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، واتباع الخطوات التالية لمعرفة الكليات التي تم ترشيحها لهم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 

 رابط وخطوات الحصول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

  الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا 

النقر على أيقونة  خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

- يجب اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

- إدخال رقم الجلوس، والرقم السري.

- النقر على أيقونة عرض النتيجة.

 يظهر أمامك بطاقة الترشيح بها جميع بيانات الطالب.

- أخيرًا  تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

المرحلة الثانية للتنسيق

جدير بالذكر انطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى وباجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

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