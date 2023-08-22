بدء فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر

برعاية الإمام الأكبر..

بدأت فعاليات الملتقى البيئي العاشر الذي تنظمه جامعة الأزهر بعنوان: "من أجل المناخ .. إفريقيا في القلب" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أ.د سلامة داوود – رئيس جامعة الأزهر، ومقرر عام الملتقى أ.د محمود صديق-نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحضر الملتقى وكيل الأزهر، واللواء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران،الدكتور علي أبو سنة جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ونواب رئيس الجامعة ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي واستعدادًا لمشاركة مصر في أسبوع المناخ الإفريقي في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ في دولة كينيا، وأسبوع مناخ الشرق الأوسط في أكتوبر القادم بالسعودية في مؤتمر الأطراف COP-28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م.

مجموعة من ورش العمل المتخصصة

كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم:

وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، الشباب والرياضة، وزارة الطيران المدني، الثقافة، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيىئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.

ويناقش الملتقى من خلال جلساته العلمية خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.