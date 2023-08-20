جامعة الأزهر تستعد لحصول مستشفياتها الجامعية على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استقبل د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفد جامعة الأزهر برئاسة د.محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات جامعة الأزهر على اعتماد "GAHAR " ، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد جامعة الأزهر

وضم الوفد، د.حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، د.هناء العبيسي، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، د.راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، د.محمد إبراهيم عبدالعال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، د. إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، د.عادل دياب، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، د.شريف مكاوي، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

أثني د.احمد طه - خلال اللقاء - على ما تقدمه مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات المختلفة من خدمات متميزة لقطاع كبير من المواطنين مما يعكس الفكر المستنير لقيادات الجامعة والاهتمام بتطبيق الجودة بكافة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارة تكتسب مكانة هامة لأن محافظة دمياط من محافظات المراحل المتقدمة التي سيشملها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يجعل تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بشبكة الهيئة ذو أولوية قصوى خلال الفترة القادمة . وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالاهتمام الذي توليه قيادات جامعة الأزهر بحصول مستشفيات الجامعة علي اعتماد GAHAR ، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واوضح طه، أن حصول عدد من كليات الطب بجامعة الازهر علي اعتماد الهيئة العامة لجودة التعليم وشهادة الأيزو في التعليم دليل علي وجود مناخ مناسب لنشر ثقافة جودة الخدمات الصحية واستعداد العاملين بها للتغيير، ذلك لان تغيير ثقافة مقدمي الخدمة والمرضى يُعَد الخطوة الأصعب ويأتي بالتوازي مع تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

من جانبه، أشاد د.محمود صديق، بالمشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل والذي يهدف إلى توفير الأمان الصحي لجميع المواطنين، مؤكدا استعداد جامعات الأزهر أن تكون جزءا فعالا ضمن هذه المنظومة ، ومشيراً إلى ترحيب جميع فرق العمل واستعدادهم للحصول على اعتماد "جهار GAHAR" لضمان سلامتهم وتقديم خدمة صحية بجودة عالية لتحقيق ميزة تنافسية في سوق الرعاية الصحية خاصة وان هناك خمس مستشفيات لها الاسبقية طبقت بالفعل التحول الرقمي.

وأضاف: أن ما شاهدناه من تغيير واضح بمنشآت محافظات المرحلة الأولى دفعنا لاتخاذ خطوة تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية استعدادا للعمل تحت مظلة هذا المشروع الوطني الواعد، وهناك جهود كبيرة لتطوير قطاع المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر من خلال إقامة منشآت جديدة وتطوير منشآت قائمة بالفعل، فضلا ًعن إحلال وتجديد للأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، والتمريضية، والفنية وذلك بما يتوافق مع معايير الجودة.

وقد استعرض الاجتماع منظومة التأمين الصحي الشامل ومهام واختصاصات هيئاتها الثلاث (الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل)، وشرح الخدمات التي تقدمها الهيئة من حيث اصدار وتطوير وتطبيق المعايير والدور الرقابي الذي تقوم به لضمان استدامة جودة الخدمات.

وأكدت د. آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه يمكن البدء الفوري في تأهيل المنشآت الجاهزة للحصول على الاعتماد، لافتة إلى أن نجاح الجامعة في مختلف المحافظات في الحصول على اعتماد الهيئة سيكون دافعا قويا لباقي المنشآت الصحية الموجودة بكل محافظة لتطبيق معايير الجودة.

وحول توافق المباني القائمة بالفعل مع معايير "جهار GAHAR"، أكد د.حسام ابوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، أنه سوف يتم فحص المباني القديمة لايجاد حلول تشغيلية تتفق ومعايير الجودة الذي يضمن أمان وسلامة المريض ومقدم الخدمة والمنشآت ذاتها، مع التأكيد علي ضرورة رفع كفاءة البينة التحتية لهذه المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة الوطنية بها.

وفي ذات السياق، استعرض كل من د.راشد محمد، د.محمد إبراهيم، تفاصيل المستشفى التابعة لجامعة الأزهر بدمياط التي تعمل علي مدار الساعة طوال أيام الاسبوع نظرا لأهمية موقعها الجغرافي، وجاري الان رفع كفاءة البنية التحتية واحلال وتجديد الأجهزة بها، والمقامة على بمساحة 166 ألف متر ، بسعة 750 سرير ،20 حضانة و40 سرير عناية مركزة ، وعدد 2 مبنى جديد تحت الانشاء بسعة 900 سرير ومن المخطط اعتمادهم من الهيئة، إلى جانب وجود مبنى تحت التطوير، واكدا على ضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة في تدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة بجميع مستوياتهم.

كما أشارت د.هناء العبيسي، عميدة كلية طب الأزهر بنات بالقاهرة، إلى ان مستشفى الزهراء الجامعي بالقاهرة يضم 7 مباني، وجاري رفع كفاءتها بما يتوافق مع معايير الجودة برغم العدد الكبير الذي تستقبله المستشفى يومياً مما يستدعي سرعة حصولها على الاعتماد لضمان جودة الخدمات المقدمة بها.

ولفت د.ابراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، أن أسيوط تعد مركزا للخدمات الطبية لمحافظات الصعيد، نظرا لوجود المستشفى الجامعي ومستشفى جامعة الأزهر، وتميزهما بحداثة المنشآت، وأشار أن مستشفى جامعة الأزهر تضم 7 مباني بعضها يتطابق مع معايير الجودة وجاهز للتقييم والحصول على الاعتماد.

حضر اللقاء د.أية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د.وائل الدرندلي، عضو مجلس الإدارة بالهيئة، د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، ومديري إدارات (الدعم الفني، والتدريب، والتسجيل والاعتماد، والمكتب الفني).

