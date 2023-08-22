السعودية.. كيفية الحصول على قرض شخصي سريع

يستطيع المواطنون في الممكلة العربية السعودية، الحصول على قرض شخصي سريع دون كفيل، بفترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة، ويصل القرض إلى 300 الف ريال بحد أقصى، و5 آلاف ريال بحد أدنى.

شروط الحصول على القرض بدون كفيل

ويمكن للمواطنين الحصول عليه عقب تحقيق الشروط المطلوبة والتي تتضمن أن يكون عمر التمقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا، وأن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 5 آلاف ريال سعودي.

كما شملت الشروط أن يلتزم المتقدم بتطبيق الشروط والأحكام، وأن يكون العميل على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، و6 أشهر للقطاع الخاص.

خطوات التقديم للحصول على قرض شخصي سريع

في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة البيت الأهلي للتمويل من هنا

الدخول على خدمة تقديم طلب الحصول على قرض أفراد.

النقر على أيقونة قدم الطلب الآن، ونضغط التالي.

يجب ملء البيانات المطلوبة منك، والنقر على التالي.

أخيرًا الضغط على إرسال، والانتظار حتى يتم الرد على طلبك المقدم للحصول على القرض.

حساب المواطن بالسعودية

وفي سياق آخر ذلك يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الفئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن، إذ كشفت مبلغ المملكة بالأمس، عن تحويل مبالغ إضافية إلى حساب المواطن للدعم المالي الحكومي للمواطنين، لعدد من الفئات المستحقة.

فئات مستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن بالسعودية

الأفراد السعوديون غير المتزوجين.

المستفيدون من برامج الضمان المالي المطورة.

حاملو بطاقات التنقل.

أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي.

أصحاب الدخل فوق المتوسط من يستفيدون بشكل جزئي.

زوجة المواطن ذو الجنسية السعودية.

المطلقات والأرامل المعيلة لأطفال.

الأسر السعودية.

أصحاب الدخل المحدود.

أصحاب الدخل المتوسط.