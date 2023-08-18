السعودية.. شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنه يسمح للمقيمين المغادرين إلى الخارج بتأشيرة "خروج وعودة"، العودة إلى المملكة حتى آخر يوم من سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وفق روسيا اليوم

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة "أبشر" أو "مقيم" لصاحب العمل، حيث يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية "هوية مقيم".

وقالت إنه يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة "خروج وعودة"، و60 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة "خروج نهائي".

ولفتت إلى أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة "الخروج والعودة" إلى "خروج نهائي" في حال كان المستفيد خارج المملكة.