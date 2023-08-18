تفاصيل وظائف وزارة الحج والعمرة السعودية للرجال والنساء

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن تفاصيل الوظائف الجديدة التي طلبتها وزارة الحج والعمرة السعودية.

وذكرت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ من 7 صفر 1445 وحتى 11 صفر 1445 لمدة 5 أيام، وذلك عبر موقعها الرسمي.

الحج والعمرة السعودية، تحدثت عن توافر وظائف عدة شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسمى: أخصائي أمن سيبراني، ومحلل بيانات، وأخصائي استراتيجيات، ومهندس إدارة مشاريع، ومطور برامج، وأخصائي تقنية معلومات، وباحث قانوني، وأخصائي حماية بيانات.

كما تضمنت الوظائف: باحث أمن وسلامة، وأخصائي ذكاء أعمال، وباحث أمن سيبراني ممارس، وباحث تنظيم، وباحث تدريب وابتعاث، ومحاسب تكاليف ممارس، ومهندساً صناعياً مساعداً.

استخراج تصاريح الذهاب والعودة قبل الوصول

وكانت قد دعت الوزارة عبر حسابها على “إكس” إلى استخراج تصاريح الذهاب والعودة قبل الوصول، معربة عن شكرها لضيوف الرحمن لالتزامهم بالتعليمات.

وأوضحت في البوست الذي نشرته على حسابها على “إكس” تقول تحت عنوان “تصريح الصلاة في الروضة الشريفة”: “ضيوف الرحمن، قبل ذهابكم إلى الروضة الشريفة، نأمل منكم استخراج تصريح الصلاة عبر تطبيق نسك، أو تطبيق توكلنا خدمات”.

وللفوز بعمرة إيمانية هانئة، أوضحت الوزارة في بوست سابق لها عبر حسابها على “إكس” أن هناك 4 إجراءات على ضيوف الرحمن تطبيقها لتكون رحلة عمرة سهلة وميسرة.

وبينت الإجراءات وهي:

استخراج تصريح أداء العمرة قبل الوصول.

تجنب الزحام والتدافع عند المناسك.

الالتزام باللوحات الإرشادية.

اتباع توجيهات أفراد الأمن.