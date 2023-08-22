استقرار أسعار اللحوم والأسماك بأسواق البحيرة

تشهد أسواق اللحوم والأسماك بأسواق البحيرة، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسعار؛ ليتراوح أسعار اللحوم الطازجة مابين 260جنيها إلي 290جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 170إلي 210جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 170إلي190جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

أسعار السمك في الأسواق

وبلغ سعر كيلو البلطي أحجام كبيرة مابين 80 إلي 95 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 75جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 45إلي 55جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار البوري مابين 110إلي 120جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج مابين 220 إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم ، بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 150 ل 190جنيها للكيلو.