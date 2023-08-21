ما بين ماضي خريستو وحاضر نيمار ورونالدو .. الدوري السعودي قبلة نجوم العالم

يواصل الدوري السعودي ممارسة هوايته المفضلة في الفترة الأخيرة وهي استقطاب جميع نجوم العالم والاساطير التي تركت بصمة كبيرة في ذهن عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بمختلف الارجاء وهي تعتبر طفرة جديدة لم تشهدها الدوريات العربية من قبل ، حيث أصبح دوري روشن بمثابة قنبلة من النجوم .

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وتسعي المملكة من خلال خطة الاستثمار المتبعة حاليا فى كرة القدم إلى الوصول لمرحلة جديدة من التطوير بجعل دوري روشن ينافس بشراسه مع الدوريات الأوروبية الكبري من الناحية الفنية بجذب جميع اللاعبين العالميين من مختلف أرجاء العالم.

بعض صفقات الدوري السعودي 2023

ونجحت المملكة العربية السعودية في التعاقد مع عددا كبيرا من نجوم كرة القدم حول العالم حيث كانت بداية الطفرة الكبيرة في المريكاتو الشتوي الماضي عندما تعاقد النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في صفقة تاريخية للعالمي وصلت قيمتها إلى 200 مليون يورو.

وبعد التعاقد مع رونالدو، انهالت الصفقات العالمية على دوري روشن في الصيف ، إذ نجح اتحاد جدة المتوج بلقب الدوري الموسم الماضي في جذب عدد كبير من النجوم العالميين منهم الفرنسي كريم بنزيما والذي جاب مع بداية سوق الانتقالات في صفقة انتقال حر حتي 2026 ، ثم التوقيع مع الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي.

لم يتوقف العميد عند هذا الحد بل تعاقدت إدارة النمور مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" جناح سلتيك الاسكتلندي لمدة 3 مواسم ، البرازيلي فابينيو من ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني .

الزعيم يجذب نيمار ونجوم الدوري الانجليزي

نيمار

اما الزعيم فكان صاحب النصيب الأكبر من هذا الصفقات ، فنجح في ضم عدد كبير من النجوم اللامعين مثل ثلاثي الدوري الانجليزي روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون، وخاليدو كوالبيالي مدافع تشيلسي بالإضافة إلى اليكساندر ميتروفيتش من فولهام.

وواصل الزعيم تألقه في موسم الانتقالات الحالية بضم ثلاثة صفقات أخري، وهم مالكوم لاعب زينيت الروسي وبرشلونة السابق ، والنجم المغربي ياسين بونو حارس مرمي إشبيلية الاسباني والذي تألق مع أسود الأطلس بكأس العالم الأخيرة، وفي النهاية كانت الصفقة الأبرز للأزرق هي ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في صفقة كلفت خزينة الهلال 90 مليون يورو.

بالعودة إلى صاحب البداية القوية في الصفقات العالمية ، فنجح النصر في ضم 4 صفقات جديدة لترافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك خلال المريكاتو الصيفي الجاري وهم مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي، سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي بجانب البرازيلي أليكس تيليسس مدافع إشبيلية السابق وأخيرا النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في صفقة بلغت 30 مليون يورو.

على الجانب الأخر استطاع نادي أهلي جدة السعودي والذي صعد من دوري يلو بعد هبوطه لاول مرة في تاريخه في التعاقد مع عدد كبير من النجوم الكبار في كرة القدم حاليا وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي ، والنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق ، والجزائري رياض محرز وهي الصفقة الاغلي للراقي هذا الصيف حيث وصلت قدها 30 مليون يورو.

كما ضم الأهلي السعودي الفرنسي سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، والإيفواري فرانك كيسي من برشلونة الإسباني، إلى جانب ثنائي الدوري الإيطالي روجير إيبانيز من روما ، ميريح ديميرال من اتلاتنا.

ويعتقد البعض أن موسم الانتقالات الصيفي الحالي هو الأبرز في تاريخ الدوري السعودي ، بل شهدت الكرة السعودية قديما إنضمام عدد من اللاعبين العالميين أيضا وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

الصفقات العالمية تواصل تواجدها في الدوري السعودي عبر الزمن

البرازيلي ريفيلينو من أوائل النجوم الذين انضموا إلى الدوري السعودي، حيث لعب بقميص نادي الهلال السعودي 3 مواسم من1978 - 1981و شارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، واعتزل بعدها كرة القدم.

ريفيلينو





النجم البلغاري خريستو ستويتشكوف لاعب برشلونة السابق لعب مع النصر موسم 1998 ولم يشارك سوى في مباراتين بقميص العالمي، أحرز خلالهما هدفًا واحدًا، وتوج معه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية.

النجم الإيطالي روبرتو دونادوني لاعب ميلان السابق، والذي لعب بقميص اتحاد جدة في 15 مباراة بموسم 1999-2000.

الأسطورة البرازيلية بيبيتو نجم فلامنجو واشبيلية السابق وانضم إلى صفوف الاتحاد السعودي موسم 2002 والتي تعتبر أبرز صفقات العصر في السعودية وشارك مع العميد في 5 مباريات فقط، سجل خلالها هدف واحد .



بيبيتو

النجم البرازيلي دينيلسون لاعب ريال بيتيس السابق والذي تعاقدت إدارة النصر معه موسم 2006-2007 حيث لعب مع العالمي 15 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

النجم الغاني سولي مونتاري نجم ميلان الإيطالي والذي انضم لصفوف اتحاد جدة موسم 2015-2016 حيث لعب مع العميد 18 مباراة أحرز خلالها هدفين.

وأخيرا أسطورة الكرة التونسية طارق ذياب والذي احترف في صفوف الأهلي السعودي موسمين ، ونجح في تسجيل 21 هدف وتوج مه الراقي بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 1979، بجانب تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري السعودي.



