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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الوليد بن طلال يوجه رسالة لنيمار بعد إنضمامه للهلال: دوري روشن رقم واحد في آسيا

الوليد بن طلال
الوليد بن طلال

وجه الأمير الوليد بن طلال عضو شرفي بنادي الهلال السعودي رسالة إلى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد إنضمامه رسميًا لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر  الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مقطع فيديو من مكالمته مع نيمار ورئيس نادي الهلال، : " قائلا " 
 

أنهت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل مساء اليوم الثلاثاء رسميا إجراءات توقيع عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان السابق لمدة موسمين حتي 2025.

ومن المقرر ان يحصل باريس سان جيرمان على مبلغ 290 مليون يورو بعد التوقيع الرسمي للاعب مع فريق العاصمة الفرنسي، على أن يتفاضى نيمار 300 مليون دولار راتب سنوي مع نادي الهلال.

شارك نيمار دا سيلفا خلال مسيرته في 124 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 77 هدفاً، وقاد بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الاولمبية "ريو دي جانيرو 2016" للمرة الأولى في تاريخ بلد السامبا.

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