السعودية تبحث إمكانية مشاركة بطل دوري روشن في دوري أبطال أوروبا

فجرت تقارير إيطالية مفاجآة من العيار الثقيل عندما كشفت عن محاولات سعودية لإقناع الإتحاد الأوروبي “يويفا” بإمكانية مشاركة بطل دوري روشن في منافسات دوري ابطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية أن السعودية تجري مفاوضات في الوقت الحالي مع “يويفا” حول إمكانية الحصول على بطاقة تؤهل بطل الدوري السعودي “ دوري روشن” في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن السعودية تحاول الحصول على حق التواجد في المسابقة الأكبر للاندية حول العالم في ظل النظام الجديد الذي يسمح بمشاركة 36 فريقاً بدلاً من 32 فريق كما هو متبع في النظام الحالي للبطولة.

وأصبح الدوري السعودي محط انظار الكثيرين من عشاق كرة القدم حول العالم في ظل الطفرة الت يشهدها من خلال ضم كوكبة من نجوم الصف الأول في العالم مثل كريستيانو رونالدو ورياض محرز ونيمار وساديو ماني وغيرهم.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثانية

يحتل نادي الاتحاد المركز الأول في جدول الترتيب من الدوري هذا الموسم بفارق الأهداف عن الهلال والأهلي والفيحاء في المركز الثاني، وتأتي أندية الخليج والحزم والرائد في المراكز الاخيره بجدول الترتيب.

ومن المنتظر أن تقام المباريات الـ 9 في الجولة الثانية من الدوي السعودي بواقع مباراتين في اليوم الأول "الخميس" و4 لقاءات في اليوم الثاني "الجمعة" بجانب 3 مواجهات ختامية في أخر أيام للجولة يوم "السبت"، والذي سيكون بلقاء أندية الاتحاد أمام الطائي ومباراة الهلال ضد الفيحاء في نفس التوقيت.

تعتبر مباراة النصر والتعاون هي أقوى مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، كما تشهد الجولة مشاركة النجم النيجيري أوديون إيجالو مع نادي الوحدة ضد فرقه السابق الشباب بنفس الجولة.

وعاقبت لجنة الإنضباط بالإتحاد السعودي أندية الدوري السعودي: الأهلي، النصر، والاتفاق، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل منهم، نظير تأخرهم في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وألزمت لجنة الانضباط بالدوري السعودي، فريقي الاتحاد، والرائد، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بسبب تأخر اللاعبين في النزول إلى أرضية الملعب، مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، في قرارات غير قابلة للاستئناف.