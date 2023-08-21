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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات المقبلة.. خبير لوائح يوضح

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

كشف الخبير الرياضي عامر العمايرة، عن موقف مجلس الزمالك المستقيل من الترشح فى الانتخابات رئاسة القلعة البيضاء المقبلة .

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وقال إنه بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، تم تشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تسهيل إدارة شؤون النادي وتضم هذه اللجنة مديرًا تنفيذيًا ومديرًا ماليًا ومديرًا للنشاط الرياضي.

وأوضح العمايرة خلال مشاركته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون النادي حتى تاريخ 31 أكتوبر، وأشار إلى أنه في حال تلقت اللجنة دعوة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك قدم استقالته بالكامل، مؤكدا أن أعضاء المجلس السابق لديهم الحق في الترشح لانتخابات المجلس المقبل باستثناء رئيس النادي نفسه، وذلك لأن هناك قضايا قانونية تلاحق رئيس النادي وتم صدور قرار قضائي بحبسه لمدة 6 أشهر مع تنفيذ الحكم فورًا، لافتا إلى أن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون له فترة مدتها 4 سنوات

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