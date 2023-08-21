حلمي طولان : يٌعلق على أزمة رحيل زيزو من نادي الزمالك "شاهد"

صرح حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن رحيل أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء أمر مرفوض تمامًا خلال فترة الميركاتو الصيفية الجارية ، بعد ما نسمع عنه عن العروض من الدوري السعودي.

اقرأ أيضًا..



أكد حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" رحيل أحمد سيد زيزو مرفوض من الزمالك، ورحيله سيمثل كارثة بكل المقاييس على الفريق، هو اللاعب الوحيد الذي لديه الحلول مع الفريق.



أشار حلمى طولان إلى :" ان أحمد فتوح جناح الشمال للقلعة البيضاء أمر مختلف من حقه وضع شروط لضمان الاستقرار مع الفارس الابيض هو لاعب مميز يفيد، والشروط هنا تعني البحث عن حقوقه، سواء المستحقات القديمة، أو أنه يطالب بتعاقد جيد، الأن أصبح لا يوجد انتماء فى كرة القدم، والجميع يبحث عن المصلحة وهذا حق جميع اللاعبين والمدربين.



وأتم: حلمي طولان " إذا الزمالك رغب فى العودة مجددًا للبطولات عليه أن يحل الأزمة المالية ولابد من الحفاظ على النجوم.